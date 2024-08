Imposte non pagate, sigilli a mezzo milione ad avvocato Cagliari

Tra il 2017 e il 2019 non ha presentato le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Iva e non ha versato le imposte relative ai redditi effettivamente conseguiti nell'esercizio della sua attività. E' quanto hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, su disposizione del gip, che hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre mezzo milione di euro nei confronti di un avvocato cagliaritano.

Dalle "indagini finanziarie" delle Fiamme Gialle è infatti emersa una presunta base imponibile sottratta a tassazione per un importo complessivo di circa 900.000 euro ed un'Iva non dichiarata di circa 200.000 euro. Il magistrato ha così disposto il sequestro preventivo di denaro nella disponibilità del professionista fino alla concorrenza delle imposte che si ritengono evase pari a circa 570.000 euro.

"La misura cautelare reale ha permesso di apprendere quote di proprietà di diversi immobili costituiti da tre fabbricati e due terreni, quote societarie e di un motoveicolo di grossa cilindrata - fanno sapere dalla Gdf - L'operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari e finalizzata al contrasto all'evasione fiscale che costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l'equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA