I Giganti Mont'e Prama sulle pagine di Topolino

Chi ha scolpito le statue dei Giganti di Mont'e Prama e perché? E' l'interrogativo che in tanti si pongono e che adesso i topi più famosi del pianeta cercano di risolvere. La Sardegna sarà protagonista del prossimo numero, il 3585 di Topolino, in edicola la settimana prossima e lo sarà con una lunga storia dal titolo 'Il mistero dei giganti', dedicata proprio alle gigantesche statue scoperte a Cabras, nell'Oristanese, esattamente 50 anni fa.

Il racconto a fumetti che vede come protagonisti tra gli altri Topolino, Minni, Pippo e il professor Zapotec è opera di due autori sardi: Luca Usai ai disegni e Bruno Enna, che ha firmato soggetto e sceneggiatura. La storia, divisa in due parti da 24 pagine ognuna, in maniera fantasiosa e originale, cerca di fornire una possibile spiegazione sulla creazione dei giganti.

"L'idea è nata quasi per caso - racconta all'ANSA Bruno Enna - conoscevo personalmente l'archeologa Nadia Canu (ex direttrice della Fondazione Mont'e Prama) - e parlando con lei è saltata fuori l'idea di realizzare la storia dedicata ai giganti.

Scrissi il soggetto e lo proposi alla casa editrice: piacque molto e inizia a lavorarci". Enna volle appositamente un disegnatore sardo: "Chiesi di poter lavorare con un autore sardo, Luca Usai perché conosceva meglio il territorio - racconta Enna - ogni tavola infatti trasuda Sardegna, non c'è una pianta o una roccia che non sia sarda e sia facilmente riconoscibile".

Nella storia ci sono oltre ai Giganti, i nuraghi, le domus de janas e poi tanti simboli e oggetti sardi: ogni singolo elemento è curato nei minimi particolari, senza però uscire fuori dal tratto umoristico che contraddistingue i fumetti Disney. "Ho iniziato a lavorarci lo scorso anno - racconta all'ANSA Luca Usai - e ho finito di disegnare le 48 tavole a Natale. Abbiamo studiato e fatto numerose ricerche per realizzare questo racconto, ci ha aiutato molto Nadia Canu che ci ha permesso di visitare il museo e ci ha supportato per il nostro lavoro".

La storia esce proprio mentre si stanno festeggiando i 50 anni dalla scoperta delle statue nella penisola del Sinis.

"Pensavo da tempo di scrivere un racconto dedicato alla Sardegna - precisa Bruno Enna - è la prima volta che lo faccio. E' una storia di fantasia che parla del modo in cui potrebbero essere stati creati i Giganti, ma poi c'è spazio per le tradizioni della Sardegna".

Non è la prima volta che l'Isola finisce sulle pagine di Topolino. Già in altre due occasioni erano state realizzate storie ambientate in Sardegna: la prima volta nel 1998 con la storia "Indiana Pipps e la valle della memoria perduta" realizzata da Bepi Vigna e Silvio Camboni; poi nuovamente nel 2012 con il racconto dal titolo "Indiana Pipps e l'energia dei giganti" scritto da Giorgio Figus e disegnato da Luca Usai.





