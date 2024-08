Attesa per l'unica data italiana di Sting che sbarca in Sardegna

C'è attesa per il concerto di Sting alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula stasera alle 21: un evento sold out. L'ex frontman dei Police ha scelto, infatti, la Sardegna e la stessa location del 2018, per l'unica data italiana dello Sting 2024 World Tour, partito a fine gennaio a Mumbai e che lo porterà, dopo la tappa italiana, nel nord America per poi chiudere nuovamente in Europa.

Il concerto, inserito nel progetto Sting 3.0 nel quale Sting viene accompagnato dal chitarrista Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, ripercorrerà gli oltre 40 anni di attività del polistrumentista: da brani come "Message in a Bottle", "Every Breath you Take" e "Roxanne", sino agli ultimi inediti dell'ultimo lavoro "The Bridge", il ponte, uscito alla fine del 2021, in piena pandemie.

Sting ritorna dunque in Italia, con una data esclusiva per i 5000 spettatori che hanno prenotato il ticket, dopo il grande successo dell'attesissimo concerto del dicembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Il tour europeo è partito il 25 maggio a Dresda, in Germania, e quella di stasera è l'ultima tappa in Europa prima di partire negli States: "Thank you, Europe. See you in Santa Margherita di Pula, Sardinia tomorrow and then North America here we come!", ha postato sui social ieri.



