Siccità, sindaco di Siniscola blocca gli scavi di Abbanoa

E' rivolta per l'approvvigionamento idrico nella costa centro e nord orientale della Sardegna, in un'annata particolarmente siccitosa e proprio quando la stagione turistica entra nel vivo con migliaia di presenze.

Il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris, oggi ha chiamato i vigili urbani e i carabinieri per bloccare gli scavi degli operai di Abbanoa che, su input dei dirigenti dell'ente idrico, intendono convogliare l'acqua della sorgente Frunchu e Oche (Siniscola) verso la Gallura, in particolare a Budoni e San Teodoro.

Una situazione che sta provocando tensione tra i territori costieri, affollati di turisti e sempre più in crisi dal punto di vista idrico. Il primo cittadino di Siniscola minaccia di adire le vie legali se l'ente idrico non ferma agli scavi: "Diamo già l'80% dell'acqua di Fruncu e Oche a Budoni, San Teodoro e fino a monte Petrosu - spiega Farris all'ANSA - adesso ci vogliono portare via anche il 20% rimasto. Sta diventando pericoloso questo modo di agire, peraltro senza preavviso.

Nessuno mi ha interpellato. Io ho paura di una rivolta della gente che qui è sempre più disperata, in particolare i pastori e gli agricoltori sono in grande difficoltà. Spero che Abbanoa si fermi, se non succederà io restituirò la fascia non prima di aver adito le vie legali".

Lo ribadisco - conclude il sindaco - portarci via anche la poca acqua rimasta è una cosa che non si può fare. Sta diventando una guerra fra poveri e io non ci sto a ridurre alla disperazione i miei cittadini".

Abbanoa, intervento per inserire valvola di precisione

Pronta replica di Abbanoa alle accuse del sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris, che oggi ha bloccato i lavori del gestore idrico, denunciando che erano per dirottare l'acqua verso i territori costieri di Budoni e San Teodoro. "A Siniscola Abbanoa ha avviato lavori per quasi 5 milioni di euro e dieci chilometri di condotte sostituite - spiega in una nota il gestore idrico -. È uno dei centri della Sardegna su cui maggiormente si sono concentrati gli investimenti del Pnrr e del Fondo di Sviluppo e Coesione dedicati proprio al miglioramento delle reti idriche e alla lotta alle perdite. I lavori bloccati dal Comune riguardano un piccolo intervento, che avrebbe portato un grande beneficio per il sistema, nella peggiore siccità degli ultimi anni. Si tratta dell'inserimento di una valvola di precisione, che avrebbe portato più acqua alla parte alta del Comune di Siniscola e che avrebbe permesso una migliore regolazione della sorgente di Fruncu e Oche. La sorgente Fruncu e Oche nutre il Comune di Siniscola, quello di Posada e quello di Budoni. Tutti gli interventi - conclude Abbanoa - hanno l'obiettivo di ottimizzare e di bilanciare al meglio il funzionamento degli acquedotti che sono tra di loro interconnessi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA