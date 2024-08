Sbarca dalla nave con 3 kg di cocaina, arrestato a Olbia

Sono stati i cani antidroga Joy, Semia e Dante a fiutare il carico di tre chili di cocaina che un 45enne sassarese aveva nascosto in un'intercapedine ricavata nel bagagliaio dell'auto.

L'uomo è stato fermato allo sbarco della nave proveniente da Civitavecchia nel porto Isola Bianca di Olbia.

I militari della Squadra Cinofili e i Baschi verdi del Gruppo di Olbia stavano svolgendo i normali controlli di contrasto ai traffici illeciti quando si sono imbattuti nel 45enne alla guida di un'automobile. Alle domande dei finanzieri ha risposto in maniera titubante e contraddittoria, mostrandosi molto nervoso e agitato. Grazie al fiuto dei cani addestrati, è stato esaminato il bagagliaio che presentava delle saldature strane.

Portata in un'officina, l'auto è stata controllata e si è scoperto un doppio fondo dove erano state nascoste tre confezioni in gomma contenenti in tutto i tre chili di cocaina.

Una volta immessa nel mercato la droga avrebbe fruttato circa 500mila euro. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti e portato in carcere a Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria.



