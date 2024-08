Parigi: Oppo, 'oggi a Oristano sarà grande festa'

"Devo ancora realizzare cosa abbiamo fatto, mi ci vorranno settimane per comprenderlo.

Volevamo l'oro, la speranza l'avevamo, poi abbiamo fatto la gara per mantenere l'argento. Oggi è stata la 'last dance' perfetta per i pesi leggeri alle Olimpiadi". Lo dice Stefano Oppo, uno dei due canottieri azzurri argento nel doppio pesi leggeri, escluso dal programma delle prossime edizioni dei Giochi.

"Abbiamo provato ad attaccare l'Irlanda, ma loro sono davvero una leggenda. Tatticamente non abbiamo sbagliato nulla. E' una grande gioia aver preso questa medaglia", aggiunge Oppo, bronzo a Tokyo nella stessa specialità, in coppia con Ruta.

"E' un'emozione incredibile - aggiunge Oppo - Questa medaglia significa tanto, sono tre anni che ci lavoriamo e quindi è importante per tutto il movimento.

Oggi ad Oristano sarà grande festa e questo argento lo dedico anche a loro".



