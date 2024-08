Maire sigla accordo con Sarlux per carburante sostenibile

Maire ha reso noto che Nextchem, attraverso la sua controllata NextChem Tech ha firmato un accordo con Sarlux, società del gruppo Saras, che comprende i principali termini e condizioni per operare come fornitore di servizi di ingegneria e tecnologia per l'implementazione di un impianto pilota nello stabilimento di Sarroch (Sardegna).

L'impianto è finalizzato alla produzione di carburante sostenibile per l'aviazione, con il potenziale di svilupparlo su scala industriale. Nextchem tech integrerà nel processo la propria tecnologia, una soluzione all'avanguardia che produce gas di sintesi attraverso un'ossidazione catalica parziale.

L'accordo prevede inoltre che NextChem Tech fornisca servizi di ingegneria ad alto valore aggiunto durante le fasi di esecuzione, collaudo e l'avviamento dell'impianto.

"Questo accordo è un chiaro segnale della solidità della proposta di valore tecnologico del Gruppo, che spazia dal licensing e design di processi ad alto valore fino alla fornitura di catalizzatori proprietari. Questa aggiudicazione è un'ulteriore dimostrazione del nostro eccellente e ampio portafoglio di tecnologie efficaci per supportare i nostri clienti nel loro processo di transizione energetica", afferma Alessandro Bernini, ceo di Maire.



