La città di Sassari si veste a festa per i Candelieri

Sassari si veste a festa per sciogliere il pluricentenario voto alla Madonna dell'Assunta con la discesa dei Candelieri, la sera del 14 agosto. L'edizione 2024 della storica "Faradda" è stata presentata oggi a Palazzo Ducale dal sindaco, Giuseppe Mascia, l'assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, il padre guardiano del convento di Santa Maria in Betlem, Salvatore Sanna, l'arcivescovo Gianfranco Saba, il presidente dell'Intergremio, Fabio Madau, e la coordinatrice dell'area educativa del carcere di Bancali, Ilenia Troffa.

Anche quest'anno i 13 ceri lignei che alla vigilia di Ferragosto percorreranno danzanti al ritmo dei pifferi e dei tamburi corso Vittorio Emanuele e corso Vico fino a piazza Santa Maria di Betlem, non potranno entrare nella basilica, dove sono in corso i lavori di restauro, e il rito del voto alla Madonna si concluderà all'aperto.

Come da tradizione la Faradda sarà preceduta da un fitto calendario di eventi che faranno da preludio alla "Festha Manna" di Sassari, con i Gremi (le antiche associazioni di arti e mestieri) protagonisti.

Domenica 4 agosto, dalle 18, 300 tra bambine e bambini (il più piccolo ha appena 3 anni), si divertiranno sfilando e ballando con i loro 20 mini ceri. Venerdì 9 dalle 17 saranno i Candelieri Medi a sfilare da largo Cavallotti fino a piazza Santa Maria. Lunedì 12, alle 20, in piazza Santa Caterina, ritorna uno dei momenti più emozionanti tra quelli che accompagnano la città al 14 agosto: la cerimonia di premiazione del Candeliere d'oro, d'argento e il Candeliere d'oro speciale.

Per promuovere la Festa dei Candelieri, la cui origine risale alla seconda metà del XIII secolo, sono stati previsti 20mila pieghevoli, distribuiti in città negli esercizi commerciali e uffici cittadini e nei maggiori centri dell'isola. La Faradda, inoltre, è promossa sui social e su diverse riviste nazionali, sui quotidiani regionali, emittenti radiofoniche e televisive.





