Il Cagliari chiude il ritiro, sabato amichevole a Modena

Si chiude oggi il ritiro precampionato del Cagliari a Châtillon e Saint-Vincent. Questa mattina la squadra di Nicola è scesa in campo al "Brunod" per l'ultima seduta di lavoro in Valle D'Aosta.

Nel programma del tecnico e del suo staff ancora molta tattica e focus sulle palle inattive. Subito dopo il pranzo, il Cagliari ha lasciato il Grand Hotel Billia, quartier generale rossoblù in queste ultime due settimane, in direzione Modena: domani alle 17, Pavoletti e compagni saranno impegnati in un'amichevole contro i padroni di casa allo stadio "Braglia".

Poi sarà Coppa Italia, il 12 agosto in casa contro la vincente tra Carrarese e Catania.

Intanto per quanto riguarda la campagna abbonamenti, è stato superato il record dello scorso anno (13.431): il Cagliari quest'anno è arrivato a quota 13.500.

Il club di Giulini, intanto, continua a sfoltire la rosa.

Dopo la cessione di Kourfalidis al Cosenza (con prelazione per un eventuale riacquisto) e il prestito al Bari di Radunovic, la società ha perfezionato un'altra operazione: il difensore Catena si trasferisce alla Virtus Verona in prestito sino al termine della stagione 2024-'25.



