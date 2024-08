Continuità, confermate tre rotte a Aeroitalia e una a Volotea

La commissione di gara ha completato le sue attività oggi e ha trasmesso agli Uffici dell'assessorato dei Trasporti le risultanze delle offerte per i voli in continuità territoriale con la formulazione di una proposta di aggiudicazione provvisoria.

Lo schema ha tenuto conto della somma tra punteggio tecnico e punteggio economico.

CAGLIARI-ROMA FIUMICINO: Aeroitalia; CAGLIARI-MILANO LINATE: Aeroitalia; OLBIA-ROMA FIUMICINO: Volotea; OLBIA-MILANO LINATE: Aeroitalia.

Queste le offerte pervenute sulle singole tratte.

CAGLIARI-ROMA FIUMICINO: Ita Airways compensazione di 3.580.754,34 euro con un ribasso del 55%; Aeroitalia compensazione di 1.193.585 euro con un ribasso dell'85%.

CAGLIARI-MILANO LINATE: Ita Airways compensazione di 2.423.941,08 euro con un ribasso del 55%; Aeroitalia compensazione di 1.238.903 euro con un ribasso del 77%.

OLBIA-ROMA FIUMICINO: Ita Airways compensazione di 1.059.272,60 con un ribasso del 10%. Aeroitalia compensazione di 235.394 con un ribasso dell'80%; Volotea compensazione di 235.393,91 con un ribasso dell'80%.

OLBIA-MILANO LINATE: Ita Airways compensazione di 2.429.580,79 euro con un ribasso del 10%; Aeroitalia compensazione di 539.907 euro con un ribasso dell'80%.

Per i voli su Alghero, invece, il bando era andato deserto.





