Aou Sassari, nominato il nuovo direttore di Chirurgia pediatrica

Una formazione accademica solida, numerosi anni di esperienza clinica, impegno costante nella ricerca scientifica e nella cura dei piccoli pazienti. Nato e cresciuto a Sassari, 62 anni, Francesco Saverio Camoglio, professore ordinario di Chirurgia pediatrica all'Università di Verona, è il nuovo direttore della Struttura complessa di Chirurgia Pediatrica e neonatale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.

"Siamo entusiasti di accogliere il professor Camoglio e siamo certi che la sua esperienza e la sua visione porteranno grandi benefici ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie. Inizia oggi - afferma Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell'Aou di Sassari - una nuova pagina per la chirurgia pediatrica del centro nord Sardegna che, dopo molto tempo, ha finalmente una solida prospettiva sia in termini di assistenza che di formazione e ricerca. Questo sarà possibile grazie al prof. Camoglio e all'intera collaborazione di tutte le componenti della nostra azienda".

"In un Centro hub di riferimento per le nascite, l'arrivo di un valido ed esperto professionista consentirà alle donne in gravidanza che aspettano un bimbo affetto da patologie chirurgiche, di poter partorire con la massima serenità nella nostra città. Sarà un punto di riferimento anche per i bambini e per gli adolescenti con patologie chirurgiche", dichiara il prof. Giampiero Capobianco, direttore del Dipartimento tutela salute donna e bambino dell'Aou.

La Sardegna è una delle poche regioni insieme a Basilicata, Molise e Abruzzo in cui non c'è una Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica. "Dal prossimo settembre, il nuovo direttore inizierà a insegnare la sua specialità agli studenti di Medicina dell'Università di Sassari - sottolinea Capobianco -. Stanno per concludersi le fasi concorsuali per la selezione di un professore associato specialista della stessa disciplina e stiamo mettendo le basi per aprire, nella nostra isola, una Scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA