Ancora incendi nel nord Sardegna, in azione i Canadair

Non si arresta l'allarme incendi nel territorio di Bonorva, in provincia di Sassari.

Dopo i roghi che nei giorni scorsi hanno assediato il paese bruciando decine di ettari di terreni, da ieri notte le fiamme hanno aperto un nuovo fronte in zona Santa Lucia, impegnando il Corpo forestale, i vigili del fuoco, i barracelli e la protezione civile.

Dalle prime ore del mattino sul posto sono in azione anche gli aerei Canadair, decollati dall'aeroporto di Olbia, mentre le squadre a terra cercano di circoscrivere l'avanzata del fuoco.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA