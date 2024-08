E' tutto pronto per la 25/a edizione del Festival dei Tacchi, la manifestazione di teatro contemporaneo organizzata dalla compagnia cagliaritana Cada Die Teatro, sotto la direzione artistica di Giancarlo Biffi, in programma dal 2 all'8 agosto a tra i paesaggi mozzafiato dei territori di Jerzu e Ulassai.

Un'edizione dedicata agli esseri sensibili: "A noi piacciono gli esseri sensibili - spiega Biffi -. Sono coloro che si pongono all'ascolto dell'altro con comprensione e partecipazione, ed è quello che fa il teatro: ascoltare storie del mondo per poi restituirle coltivate in una nuova proposta.

Ma sono sempre e comunque le nostre storie, come le tante a cui avremo la fortuna di assistere tra la Cantina Antichi Poderi di Jerzu, la Stazione dell'Arte di Ulassai e altri luoghi di estrema bellezza".

Come da consuetudine anche quest'anno saliranno sui nove palcoscenici allestiti all'ombra dei Tacchi d'Ogliastra, alcuni tra i più importanti mattatori della scena contemporanea. Tra i protagonisti di questa edizione Stefano Massini, Arianna Scommegna, Domenico Iannacone, Beatrice Schiros, Ascanio Celestini, Giobbe Covatta, Renato Sarti con Barbara Apuzzo, Roberto Mercadini e tanti altri ancora. Saranno 26 gli artisti (più i 40 musicisti della banda musicale di Sinnai) che metteranno in scena 20 spettacoli, tre laboratori teatrali con relativi esiti scenici, un incontro aperto al pubblico, due presentazioni di libri, una performance itinerante site specific.

Domani la manifestazione prende avvio a Jerzu, nell'aula consiliare del comune alle 18.30, con la presentazione del romanzo Rosso del giornalista e scrittore ogliastrino Nino Melis, che lo scorso settembre ha vinto il primo premio alla quarta edizione del concorso letterario Faraglioni d'Ogliastra.

Alle 21.30, nell'anfiteatro di piazza Europa a Jerzu, Silvestro Ziccardi (produzione Cada Die Teatro), accompagnato dai 40 elementi della banda musicale G.Verdi di Sinnai, racconterà I musicanti di Brema per la regia di Mauro Mou.





