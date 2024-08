Pulizia degli ascensori per Castello, brevi chiusure a Cagliari

Per consentire la pulizia esterna di vani in vetro, il 5 e 6 agosto 2024 i tre impianti ascensore "Bastione Saint Remy", "L'Unione Sarda alto" e "Scalette Santa Chiara" osserveranno una breve pausa d'esercizio e di chiusura al pubblico. Lo fa sapere il Comune di Cagliari.

L'ascensore "Bastione Saint Remy" resterà chiuso lunedì 5 agosto dalle 8 alle 10; l'ascensore "L'Unione Sarda alto", lunedì 5 dalle 10.30 alle 13.30; l'ascensore "Scalette Santa Chiara", martedì 6 dalle 8 alle 10.30.

"L'intervento si rende necessario per garantire una maggiore efficienza e decoro del servizio a favore delle cittadine, dei cittadini, dei visitatori e dei turisti che visitano Cagliari", spiega ancora il Comune.



