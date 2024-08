Percorsi teatrali nel Montiferru tra spettacoli e laboratori

Un viaggio tra antiche e moderne fiabe per un duplice omaggio ai Fratelli Grimm. Il 16/o festival Percorsi Teatrali organizzato dal Teatro del Segno ritorna a Santu Lussurgiu dal 6 al 17 agosto: un denso programma tra spettacoli e concerti, oltre ai laboratori ispirati alla Commedia dell'Arte.

Si annuncia una calda estate nel "paese nel vulcano" nella regione del Montiferru, che d'estate diventa meta turistica grazie all'ospitalità diffusa tra case in affitto e B&B oltre ad accoglienti hotel. "Iniziamo e chiudiamo con il nouveau cirque, tra la poesia di "Lulù e le sue valigie magiche" di e con Maurizio Giordo e la clownerie e i boomerang volanti di "Re/tornable" di e con Gaspar Uriel Perissinotti - ha detto nel corso della conferenza stampa il direttore artistico Stefano Ledda - in scena anche "Il viaggio di Nicola Calipari" di Fabrizio Coniglio, che divide il palco con Alessia Giuliani, uno spettacolo di teatro civile su un "giallo" ancora irrisolto: sarà presente anche Giuliana Sgrena".

Tra le pièces di Teatro da Balcone che "abitano" il centro storico e le letture di "Una Favola al Giorno" dedicate ai più piccoli, anche due anteprime nazionali: debuttano nel Montiferru "L'Abito Nero" di Donato Di Stasi, da Jean Cocteau, con Domenico Surace e i "Grimm Tales" di Marco Nateri, con Anna Paola Marturano e Valentino Pili, nuova produzione dei "padroni di casa", per un omaggio a Ferdinand Grimm, il minore dei tre fratelli con la stupenda fiaba de "Il Signore del Castello".

Omaggio a Gabriella Ferri a vent'anni dalla scomparsa con "Gabriella Sempre" di OfficinAcustica e un ideale ponte tra due Isole con "Dalla Sardegna alla Sicilia / Un viaggio nella musica d'autore" del Palazzo d'Inverno. Si ispira al "leggendario" Zatoichi e all'arte degli antichi samurai "Zatò e Ychì" dell'Asmed / Balletto di Sardegna con Flavia Dule e Lucas Monteiro Delfino.

In cartellone ancora la fiaba di Hänsel e Gretel nella versione de L'Effimero Meraviglioso, la presentazione "animata" del libro "Parenti Serpenti" con le autrici Teresa Porcella e Roberta Balestrucci, e ironia in scena con "L'Amore… Eh?!" di e con Consuelo Melis e Sara Sossich, dirette da Michela Sale Musio e Tiziana Troja, per una riflessione sull' eros e sui capricci del cuore.



