Palazzo Bacaredda accoglie giovani del campus di volontariato

Palazzo Bacaredda ha aperto le sue porte a un centinaio di ragazze e ragazzi partecipanti al Campus internazionale di volontariato "Gli occhi del cuore".

L'evento, organizzato dalla Diocesi di Cagliari, ha l'obiettivo di "educare i giovani all'impegno sociale e alla promozione della pace tra i popoli".

Ad accogliere i partecipanti sono stati Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale, e Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini.

Entrambi hanno sottolineato la vocazione "inclusiva e solidale" della città, principi guida dell'Amministrazione comunale. "Sarà una settimana per vivere un momento di solidarietà, con lo sguardo rivolto al mondo", ha dichiarato Claudio Caboni, dell'organizzazione, rimarcando che i giovani del campus provengono da 20 Paesi diversi.

"L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per Cagliari di dimostrare il proprio impegno nei confronti dei valori dell'inclusione e della solidarietà, accogliendo giovani provenienti da diverse culture e promuovendo il dialogo interculturale", fa sapere il Comune. "Il campus Gli occhi del cuore si configura quindi come un evento di grande rilevanza per la comunità, offrendo ai giovani partecipanti un'esperienza formativa e arricchente, all'insegna della collaborazione e del rispetto reciproco", conclude la nota dell'amministrazione..





