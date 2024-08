Pais (Lega), 'Aeroitalia cancella 12 voli Alghero-Roma'

"Per il mese di agosto, quello di maggiore afflusso, Aeroitalia avrebbe deciso di cancellare 12 voli alla settimana sulla tratta Alghero-Roma". La denuncia arriva da Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna e consigliere comunale di Alghero.

"Una decisione allarmante che lede ancora una volta il diritto alla mobilità dei sardi e rischia di compromettere la stagione estiva, oltre a creare danni significativi, ancora una volta, all'operatività dell'aeroporto di Alghero, fanalino di coda degli scali sardi", continua l'ex presidente del Consiglio regionale.

"La preoccupazione è che possa estendersi anche su Milano, compiendosi così il disastro totale. Questi voli, a cui era stato esteso il regime di continuità territoriale, rappresentano non solo un servizio essenziale per il diritto alla mobilità dei sardi, ma anche un elemento necessario di supporto all'industria turistica, che potrebbe subire l'ennesimo duro colpo, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali dello scalo e del comparto turistico. La riduzione dei posti disponibili porterà inevitabilmente a un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, con penalizzazione dell'isola".

Pais chiede l'intervento della Regione: "Non conosciamo le motivazioni di questa decisione: che sia l'inizio della smobilitazione già annunciata per ottobre, che ci siano problemi legati alle politiche di co-marketing della Regione, o qualunque sia la causa, l'effetto sarà, come sempre, quello di danneggiare i cittadini e gli operatori turistici del territorio. Chiediamo immediatamente l'intervento della presidente Todde, dell'assessore regionale, che non potevano non sapere, e della Giunta comunale di Alghero affinché si trovi rapidamente una soluzione ripristinando le rotte".

Sull'argomento il consigliere regionale della Lega, Alessandro Sorgia, annucia la presentazione di un'interrogazione in Consiglio.



Filt Cgil, 'inaudito taglio voli su Alghero'

"Semplicemente inaudito quello che sta accadendo sui voli in continuità territoriale sulla tratta in continuità territoriale Alghero -Roma". E' il commento del segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu in merito alle notizie di un taglio di voli da parte di Aeroitalia.. "Nel mese in cui si registra il maggior traffico passeggeri la compagnia Aeroitalia, nei giorni cadenti i martedì, giovedì e venerdì del mese di agosto cancella il volo in partenza da Alghero per Roma delle 11:10. Ma, non bastasse questo - tuona il leader della Filt Cgil - nei giorni cadenti il lunedì, mercoledì e sabato cancella il volo in partenza da Alghero per Roma delle 15:10". Secondo Boeddu, "non è pensabile che si possa accettare una simile situazione ed una riduzione delle frequenze giornaliere portandole da quattro a tre. Se la Regione dovesse consentire tutto questo non potremmo più parlare di continuità territoriale e tanto meno di diritto alla mobilità. In questo modo si sta sancendo un vero e proprio libero mercato. Per queste ragioni - conclude il sindacalista - la giunta regionale, deve intervenire ai massimi livelli per fare in maniera che vengano ripristinati i voli previsti e garantiti nella stagione estiva, peraltro già insufficienti".

Fit Cisl, 'Regione blocchi taglio voli su Alghero da Aeroitalia'

"Apprendiamo oggi che la compagnia Aeroitalia decide, in totale autonomia e senza concordare con la Regione, di sopprimere ben 12 voli a settimana, diretti a Roma dallo scalo di Alghero. L'assessorato dei Trasporti e i politici del territorio intervengano per bloccare questa scellerata decisione". E' il commento del segretario di presidio di Sassari della Fit Cisl, Lorenzo Piu, per il quale il taglio dei collegamenti "lede il diritto alla mobilità dei sardi di tutto il nostro territorio e causa notevoli disagi ai lavoratori del settore, all'industria del turismo e a tutto l'indotto, con preoccupanti, rischiose, ricadute sull'occupazione già precaria nel nord dell'Isola". "Ci chiediamo - afferma ancora Piu - come sia possibile che proprio in agosto questa società decida di fare un'operazione del genere, nel periodo in cui il turismo tocca il picco massimo di presenze. Se questo è il risultato del cosiddetto patto di amicizia tra Aeroitalia e il territorio - sottolinea il segretario di presidio sassarese -, probabilmente il significato che vi attribuiscono è ben diverso da quello che hanno i sardi. La politica obblighi la compagnia al rispetto di quanto previsto dalla continuità territoriale. I diritti dei sardi non si toccano, tanto meno si gioca con l'occupazione" conclude Piu.

