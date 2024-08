Nel weekend torna l'appuntamento con la Sagra del pesce a S.Elia

Circa 1.800 chili tra muggini, spigole e orate, pesce locale e alla griglia, altri 1.800 di calamari, occhioni e gamberetti per la frittura, 2.000 di pane, 1.000 di anguria e 800 litri di vino vermentino di Sardegna. In cifre il menù della Sagra del pesce di Borgo Sant'Elia in programma sabato 3 e domenica 4 agosto dalle 19 in poi nel piazzale del Lazzaretto. Un classico appuntamento che richiama anche ogni anno davanti al mare di Sant'Elia migliaia di persone.

Quella del 2024 è la quattordicesima edizione: "È una manifestazione importante alla quale l'amministrazione comunale tiene moltissimo - ha esordito l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiapp e- non solo perché ogni anno migliaia di persone partecipano alla Sagra, ma soprattutto perché nel corso della due giorni della sagra la città va a Sant'Elia con notevoli ricadute sociali sul un quartiere al quale quest'amministrazione intende prestare sempre più attenzione".

Presente anche l'assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra. "Un momento di forte richiamo turistico e culturale - ha detto - durante il quale Cagliari si avvicina al quartiere: quando una manifestazione va avanti per quattordici anni vuol dire che è entrata nella tradizione cittadina, rendendo merito al lavoro dei 110 volontari, che per tutto l'anno si impegnano in modo del tutto gratuito per la buona riuscita dell'evento".



