Lutto nel giornalismo sardo, è morto a 68 anni Antonello Lai

Lutto nel mondo del giornalismo sardo. È scomparso all'età di 68 anni Antonello Lai, protagonista di tanti servizi "difficili", anche con il suo programma su Tcs Zona Franca, per difendere soprattutto chi stava peggio: persone ai margini, poveri, sfrattati, persone che vivono in abitazioni fatiscenti.

Era stato ricoverato una decina di giorni fa al Brotzu. E anche da lì aveva lanciato, con il suo nuovo format web "La zona", alcuni servizi per raccontare la vita di tutti i giorni in ospedale.

Conosciuto da tutti, era noto anche come "Tziu Lai". Non solo giornalismo (con grande attenzione anche al mondo della musica e degli spettacoli), ma anche solidarietà: spesso aiutava chi aveva bisogno donando e portando a casa generi alimentari e altro.

Non a caso in questi giorni il collega della Zona aveva rivolto un invito ad amici e lettori: "fate una preghiera per un uomo buono".

Nei giorni scorsi le condizioni di Lai sembravano in miglioramento: la situazione si è invece aggravata nel primo pomeriggio di oggi quando il suo cuore ha smesso di battere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA