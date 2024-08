Due Canadair su un incendio in Gallura, evacuati alcuni stazzi

Un grosso incendio divampato nel tardo pomeriggio sta bruciando le campagne nei territori dei Comuni di Calangianus e Luras, nella località Riu Lu Fungone. Le fiamme alimentate dal vento e della alte temperature esterne, hanno scavalcato i binari della vecchia linea ferroviaria che collegava Tempio Pausania con Palau e sulla quale viaggia ora solo il Trenino Verde, le cui corse sono però sporadiche. Alcuni stazzi rurali sono stati fatti evacuare per precauzione. Le fiamme ben visibili dal centro abitato di Luras, stanno però scendendo in direzione di Olbia Al lavoro per le operazioni di spegnimento le squadre a terra dei vigili del Fuoco di Tempio e Olbia e il personale della stazione del Corpo Forestale di Calangianus.

Dal cielo sono arrivati in soccorso gli elicotteri delle basi di Anela e Fenosu e in questi minuti stanno intervenendo due Canadair. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA