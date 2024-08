Analisi e proposte per l'isola, nasce il Centro studi Sardegna

Al servizio della crescita economica e sociale della Sardegna. È uno dei propositi del Centro Studi Sardegna, CSS, presentato stamattina a Cagliari nel corso di una conferenza stampa. Nasce - hanno spiegato i promotori dell'organismo - con l'intento raccogliere capacità e intelligenze. In particolare, il Css si propone di avviare una analisi delle attuali criticità e opportunità di sviluppo della società sarda, per creare una piattaforma condivisa. Altri servizi: elaborare e proporre linee guida, strategie, documenti, e proposte di legge che possano costituire un disegno coerente di sviluppo, in grado di sostenere la crescita sociale ed economica; promuovere iniziative.

"In Sardegna - spiega Franco Meloni, direttore del Centro Studi ed è consigliere regionale dei Riformatori sardi, ex manager del Brotzu e oggi direttore sanitario del Mater Olbia - è sempre più sentita l'esigenza di un luogo di incontro e di elaborazione progettuale sui temi sociali e politici strategici per l'Isola, sottratto alle contrapposizioni pregiudiziali e alla demagogia populista e orientato all'analisi, al confronto e all'approfondimento. È proprio con questi obiettivi che si è costituito il Centro Studi Sardegna, che mira proprio a raccogliere disponibilità, capacità e intelligenze disposte a mettersi al servizio della crescita e dello sviluppo della Sardegna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA