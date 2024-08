Al via servizio 'Spiagge sicure' a Budoni e San Teodoro

Al via il servizio Spiagge Sicure 2024 promosso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, nei porti di Puntaldia e di Ottiolu. I comuni di San Teodoro e Budoni ripropongono per la quarta edizione il servizio di pattugliamento delle coste, nel tratto che va da "Matta e Peru" a "Porto Ottiolu" per il Comune di Budoni e da "Costa Caddu" fino a "Capo Petrosu" per San Teodoro, per essere pronti ad intervenire per richieste di soccorso ed altre esigenze.

Il servizio, che verrà garantito fino al 31 agosto, vede impegnati i mezzi dei Vigili del Fuoco con un battello pneumatico motorizzato ed una moto d'acqua con barella galleggiante, insieme a 5 unità qualificate per il soccorso in ambiente acquatico di superficie per ogni base Operativa.

Il rafforzamento dei presidi costieri da parte dei Vigili del fuoco si affianca alla campagna della Guardia Costiera denominata "Mare Sicuro" che da oltre 30 anni vede le donne e gli uomini della Capitaneria di porto per tutta l'estate al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei. I Vigili avranno il compito di garantire il potenziamento delle attività di soccorso a mare affiancandosi e supportando le attività di Search And Rescue coordinate e svolte dalla Guardia Costiera fino al 31 Agosto, nel periodo di massima pressione sui litorali dei due comuni.

Alla cerimonia di inizio servizio, erano presenti i sindaci Rita Deretta e Antonio Addis, rispettivamente di San Teodoro e Budoni, il direttore marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Gianluca D'Agostino, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro Giampaolo Lampis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA