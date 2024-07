Windsurf, la cagliaritana Medde campionessa del mondo Techno 293

La windsurfista cagliaritana Teresa Medde è la nuova campionessa del mondo Techno 293.

L'atleta del Windsurfing Club Cagliari ha conquistato i titoli under 19 e assoluto sul Lago Balaton, in Ungheria.

Una sfida durata sei giorni: hanno partecipato 350 regatanti.

Il 70% delle quindici prove sono state con venti leggeri tra 4 e 6 nodi e il 30% con venti variabili tra 7 e 20 nodi. "Abbiamo regatato principalmente con 4-6 nodi, condizione in cui un'adeguata preparazione atletica è fondamentale - dice la neo campionessa. - La mia flotta, Under 19 e Open femminile, gareggiava insieme a quella maschile, rendendo le partenze ancora più difficili. Nonostante queste sfide, un allenamento intenso mi ha permesso di raggiungere il gradino più alto del podio in entrambe le categorie. Sono molto contenta che la classe Techno293 mantenga un alto livello, offrendo ai giovani l'opportunità di divertirsi e fare sport. Dopo questo successo, sono ancora più motivata per l'Europeo ad Atene e continuerò ad allenarmi per ottenere un buon risultato anche lì".

Tra poco meno di 3 mesi inizierà il campionato europeo ad Atene. Oltre all'oro di Teresa Medde, si sono piazzati nella top 10 delle rispettive categorie anche Riccardo e Veronica Poledrini, Luca Versace e Vanina Bruni. Tredici in tutto gli atleti del Windsurfing Club.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA