Sale bilancio incendio nel Nuorese, oltre 1000 ettari in fumo

Sale il bilancio dell'incendio scoppiato tre giorni fa tra Nuoro e Orune. Mentre ci sono focolai ancora attivi il Corpo Forestale regionale fa sapere che sono oltre mille gli ettari andati in fumo a causa dell'incendio che ha attraversato la località Sa Serra e che ha lambito i confini di Orani, Benettutti e Orotelli.

La macchina regionale antincendio da domenica fino a oggi ha lavorato all'estinzione dei vari fronti di fuoco che si sono uniti provocando un unico rogo che ha minacciato la zona industriale di Pratosardo a Nuoro e i centri abitati. Per giorni hanno effettuato lanci nelle campagne del Nuorese quattro Canadair, quattro elicotteri del Corpo Forestale, due Super Puma mentre a terra hanno operato diverse squadre dell'Agenzia Forestas e dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Da ieri sono all'opera per le bonifiche e contro le varie riaccensioni. Oggi è in volo l'elicottero della base di Farcana per presidiare il territorio e ultimare il lavoro.



