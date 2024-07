Parte il primo servizio di trasporto per i siti di Barumini

Il sito Unesco di Su Nuraxi con i famosi siti archeologici di Barumini mai così vicini ai turisti e alle città della Sardegna. La possibilità arriva dal nuovo servizio di trasporto integrato ferro-gomma, che da lunedì 5 agosto e sino al 30 settembre (per questa prima fase) permetterà di tenere collegati i siti di Barumini con Cagliari e altre città dell'Isola.

Grazie all'accordo tra la Fondazione Barumini Sistema Cultura e Trenitalia, che hanno attivato il "Barumini Link", il servizio bus collegherà Barumini alla stazione di San Gavino con biglietto unico prenotabile dal sito Trenitalia e acquistabile nelle stazioni.

Il progetto Fondazione-Trenitalia punta a incrementare la fruibilità dei siti archeologici del territorio sia da parte dei turisti che da parte dei residenti in Sardegna. "Da lunedì se si digiterà sulla rete come visitare i siti archeologici di Barumini - spiega il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu ci sarà la possibilità di trovare un riferimento per un collegamento diretto al territorio e non più solo attraverso tour operator o noleggio auto, ma semplicemente con una ricerca su Internet e dal sito Trenitalia. Quella che inauguriamo è una grande opportunità per poter rafforzare i nostri collegamenti turistici e aumentare i flussi in uno dei siti archeologici più conosciuti e più visitati in Sardegna.

"Trenitalia ribadisce il suo impegno nel valorizzare il territorio con collegamenti verso luoghi di interesse come il sito di Barumini, patrimonio Unesco - dichiara Francesca Caradonna, direttrice regionale Trenitalia Sardegna - per questa ragione abbiamo realizzato il servizio che permette a sardi e turisti di raggiungere il sito archeologico con un viaggio in bus di 35 minuti dalla stazione ferroviaria di San Gavino".

"L'accessibilità è uno dei requisiti per il mantenimento del fregio Unesco ed è anche per questo che un progetto come quello inaugurato oggi assume un'importanza ancora più strategica", dice Valentina Uras, direttrice regionale Musei nazionali per la Sardegna.



