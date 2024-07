Molesta una donna fuori dal supermercato, arrestato a Cagliari

Ha avvicinato una donna di 54 anni, fuori da un supermercato, chiedendole l'elemosina ma poi si è gettato su di lei tentando di baciarla e infine le ha puntato contro un coltello per obbligarla a dargli un bacio. È accaduto a Cagliari, un 52enne cagliaritano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

L'episodio è avvenuto questa mattina. La donna, fortunatamente, è riuscita a fuggire e chiamare il 113.

I carabinieri del Radiomobile della Comoagnia di Cagliari intervenuti sul posto hanno rintracciato in 52enne e lo hanno arrestato. Adesso si trova in carcere a Uta.



