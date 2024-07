Manca il personale, chiude il Pronto soccorso di Isili

Il Pronto soccorso dell'ospedale di Isili chiuderà per qualche giorno per assenza del personale in servizio. L'assistenza sarà comunque garantita agli abitanti del territorio dalla guardia medica, dal servizio 118 e dall'elisoccorso. Lo comunica la Asl di Cagliari.

"Nonostante l'impegno profuso nell'arco di tutto l'anno e il piano messo in essere dalla direzione della Asl per tenere aperto il Pronto soccorso del San Giuseppe Calasanzio sulle 12 ore - si legge in una nota - la direzione comunica che attualmente i dirigenti medici in servizio non potranno garantire i turni nei prossimi giorni, in quanto uno dei due è assente per malattia mentre l'altro è stato trasferito in altra struttura a seguito di ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari. Ben consapevoli della situazione di sovraffollamento del periodo estivo, e con il precipuo intento di garantire l'assistenza ai cittadini e le attività di emergenza-urgenza sul territorio, l'azienda ha pertanto intrapreso in questi mesi tutte le strade percorribili per trovare soluzioni efficienti e scongiurare l'interruzione del servizio".

"Tra queste - prosegue la Asl - ha fatto ricorso alle prestazioni aggiuntive con i dirigenti medici del Santissima Trinità di Cagliari e dell'Arnas Brotzu (già oberati di lavoro per il notevole afflusso di pazienti) e ha inoltrato richiesta urgente di fabbisogno di personale sanitario da assegnare al Pronto Soccorso all'Ares Sardegna".



