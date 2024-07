Malore mentre fa il bagno, una 65enne muore a Cagliari

Ha accusato un malore mentre faceva il bagno al Poetto di Cagliari e ha perso i sensi. Una donna di 65 anni di Cagliari, Maria Cristina Inserra, è morta questa mattina. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno.

La donna si trovava in spiaggia all'altezza della prima fermata. Visto il gran caldo ha deciso di fare il bagno, ma appena entrata in acqua si è sentita male. Alcune persone che si trovavano in spiaggia l'hanno soccorsa e portata a riva.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari e l'ambulanza del 118. I medici del 118 hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare.

