Incendi nel Sassarese, spenti i focolai a Pozzomaggiore

È sotto controllo l'incendio boschivo che ieri sera ha divorato decine di ettari nel territorio di Pozzomaggiore.

Per tutta la notte il Corpo forestale è stato impegnato con le squadre a terra a circoscrivere le fiamme. Dall'alba di stamattina sono rientrati in azione i mezzi aerei: due Canadair, due elicotteri Super Puma e uno leggero della flotta regionale sono intervenuti per spegnere gli ultimi focolai, permettendo così alle squadre squadre a terra di Forestas dei cantieri di Giave-Cossoine, Putifigari, Pattada, Chiaramonti, Bosa e Bono, più volontari di protezione civile, di iniziare le operazioni di bonifica che andranno avanti per tutta la giornata.

Solo al termine di queste si potrà fare una stima completa dei danni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA