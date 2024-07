Dall'1 agosto prenotazioni per il servizio disabili in spiaggia

Prenderanno il via da giovedì 1 agosto le prenotazioni per "La Terrazza di Pier", il servizio di accompagnamento, balneazione sicura e permanenza in spiaggia presso lo stabilimento balneare dell'Esercito Italiano del Poetto afavore delle persone affette da malattia neurodegenerativa grave, o in ventilazione meccanica assistita, anche per altre per altre patologie, o con gravi disabilità motorie, ciascuna accompagnata dal proprio caregiver.

Il servizio, realizzato dall'assessorato alla Salute e del Benessere delle Cittadine e dei Cittadini con la collaborazione del comitato di Cagliari della Croce Rossa Italiana e dell'Esercito Italiano, è gratuito e sarà avviato a partire da lunedì 5 agosto. Le giornate dedicate all'iniziativa saranno quelle di lunedì, mercoledì' e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando il numero 349/5828374 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, oppure inviando una mail all'indirizzo: serviziobalneazione@cricagliari.it Qualora il caregiver, unitamente al proprio congiunto, non avesse la possibilità di recarsi autonomamente presso La Terrazza di Pier, la Croce Rossa Italiana curerà sia l'accompagnamento sia il rientro presso il relativo domicilio, che saranno effettuati gratuitamente a favore dei richiedenti nell'ambito del territorio cittadino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA