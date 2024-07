Sit-in infermieri Policlinico Monserrato, 'serve più personale'

Un sit-in per chiedere più personale in servizio al Policlinico di Monserrato, dove le criticità maggiori, secondo il Nursing Up, sono il "sovraccarico e sovraffollamento sia dei reparti che al pronto soccorso".

"Questo è dovuto al fatto che ormai sono esclusivamente gli ospedali delle città di Cagliari e di Sassari a garantire quasi tutta l'attività ospedaliera, soprattutto le specialistiche - spiega Diego Murracino segretario regionale del sindacato - Tutte le attività più importanti, chirurgiche, emergenze-urgenze, vengono erogate in questi ospedali.

Però sono gli stessi ospedali di vent'anni fa, con le stesse risorse di personale, infermieristiche, ostetriche, oss, infermieri e medici che non bastano". Secondo il Nursing Up bisogna "riadeguare immediatamente e potenziare questi ospedali e rilanciare alcuni servizi territoriali che, però, non potranno mai più riguardare la specialistica, le emergenze e le urgenze.

Mentre questi ospedali che, invece, fanno la specialiastica, che sono solo 2 o 3 in tutta la Sardegna, devono avere tutte le risorse adeguate".

A protestare anche il Nursind che ha lanciato un grido sul pronto soccorso del Policlinico: "Si è parlato della chiusura temporanea dell'ospedale e del pronto soccorso del presidio ospedaliero del Brotzu, ma nessuno si è preoccupato del carico che ne è derivato all'Aou"..



Riproduzione riservata © Copyright ANSA