Schiacciato contro una parete, grave operaio a Cagliari

Schiacciato contro una parete mentre sposta delle merci: incidente sul lavoro questo pomeriggio al Porto canale di Cagliari, dove un operaio di 45 anni è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso.

Le sue condizioni sono gravissime. L'uomo, da quanto si apprende, era impegnato in operazioni di movimentazione delle merci e stava lavorando nell'area delle pale meccaniche e delle gru, nella zona del porto vicino alla Guardia di finanza, quando è rimasto schiacciato contro una parete.

È stato subito soccorso dai colleghi che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e la polizia. Viste le condizioni del 45enne, stabilizzato e intubato sul posto, è stato chiesto l'intervento dell'Elisoccorso che lo ha trasportato al Brotzu. La polizia e gli specialisti degli infortuni sul lavoro dello Spresal della Asl stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA