Salvini in Sardegna, 'riapertura ponte promessa mantenuta'

"Era una promessa, l'abbiamo mantenuta". È soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, giunto questo pomeriggio in Sardegna dopo la riapertura al traffico del ponte Diana sul lago del Coghinas, lungo la statale 392, nel territorio del Comune di Oschiri. Il ponte, realizzato negli anni Venti del secolo scorso, era stato chiuso nel giugno 2022 a seguito del peggioramento delle condizioni della struttura. La riapertura, disposta con limitazioni di carico e con senso unico alternato, il 16 luglio scorso.

Salvini, che in un precedente sopralluogo nel cantiere aveva preso l'impegno di portare a compimento i lavori in tempi brevi, è tornato per un incontro con la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, e il responsabile Anas Sardegna, Francesco Ruocco.

"Abbiamo rimesso in collegamento le comunità e mantenuto l'impegno temporale, oltre che finanziato anche i lavori. È l'inizio di un percorso e conto di tornare da queste parti entro la fine dell'anno perché con gli ultimi 4 chilometri della Sassari Olbia, anche quella infrastruttura sarà finalmente completata", ha concluso il vicepremier.



