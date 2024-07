Salvini, 'eolico in Sardegna? bisogna usare il buon senso'

Ha parlato di "buon senso" il vicepremier Matteo Salvini, questo pomeriggio a Oschiri, in Gallura, riferendosi all'installazione degli impianti eolici e fotovoltaici nella terra e nel mare dell'Isola, che sta provocando polemiche, anche politiche, con le proteste di vari comitati.

"Bisogna che i cittadini, i territori, le comunità, gli imprenditori, agricoltori, pescatori siano coinvolti e siano d'accordo. Perché qui - ha detto Salvini - non ci sono non ideologici e pregiudiziali come quelli che non vogliono la Tav o il Ponte sullo Stretto, qui in Sardegna c'è gente che vuole mantenere una delle bellezze incredibili d'Italia, d'Europa e del mondo. Deturpare riempiendo di pale in acqua e in terra non pensò che sia la soluzione".

Il vicepremier si è detto favorevole alla transizione energetica e alle energie alternative e rinnovabili, "a patto però che non danneggino, devastino e inquinino il territorio perché riempire di pale la terra e il mare di Sardegna non penso che sia una cosa utile e intelligente per nessuno", ha concluso Salvini.



