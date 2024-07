Incendio nel Sassarese, le fiamme sfiorano il centro abitato

Un incendio di vaste proporzioni ha minacciato il centro abitato di Usini, nel Sassarese.

Il rogo è scoppiato all'ora di pranzo e gli ispettori del Corpo Forestale ritengono che sia di origine dolosa: le fiamme sono state appiccate contemporaneamente in due zone diverse alla periferia del paese: un primo focolaio è stato acceso nell'area di Molineddu, vicino alla necropoli, ed è stato subito spento dall'intervento del Corpo forestale, che ha inviato sul posto anche un elicottero; un secondo incendio è stato appiccato nelle campagne a est del centro abitato e questo rogo ha richiesto anche l'intervento, oltre che di due squadre dei vigili del fuoco da Sassari, di due Canadair.

Sul posto anche il sindaco di Usini, Antonio Brundu, il personale della protezione civile e le squadre dei barracelli.

Al momento la situazione è sotto controllo, è stato evitato che il fronte delle fiamme si dirigesse verso il centro abitato ma l'incendio ha attraversato un'ampia zona costellata di vigneti.

Altri incendi si registrano nelle campagne di Pozzomaggiore, in località Funtana sa teula, sempre in provincia di Sassari, e a Serrramanna nel sud Sardegna; anche in questi due casi il Corpo forestale ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei per avere la meglio sulle fiamme: a Pozzomaggiore è intervenuto un Super Puma della base di Fenosu, e a Serramanna un elicottero regionale decollato dalla base operativa di Pula.



