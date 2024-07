Il Cagliari batte due a zero il Catanzaro in amichevole

Vittoria del Cagliari stasera due a zero allo stadio Perucca di Saint Vincent nell'amichevole contro il Catanzaro. Decisivi i gol dei "vecchi" bomber Lapadula nel primo tempo e Pavoletti nella ripresa. Rossoblu a segno in apertura di gara al 5' con Lapadula, bravo a girare alle spalle di Pigliacelli un assist di Marin. Un buon test per gli allenatori Nicola e Caserta. Il mister rossoblu ha schierato nella formazione iniziale cinque nuovi acquisti su sei: i tre ex atalantini Zortea, Adopo e Piccoli più Luperto e Felici. Anche il Catanzaro ha schierato dal fischio di avvio anche i nuovi arrivati Piras, Compagnon, Bonini, Pagano, e Pigliacelli. Nella ripresa il gol alla mezz'ora di Pavoletti con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa. Nel secondo tempo esordio in rossoblu per il portiere albanese Sherri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA