Eolico off-shore ad Alghero, progetti al vaglio del Comune

Il Comune di Alghero passa al setaccio i tre progetti di nuovi impianti eolici off-shore che hanno avviato l'iter autorizzativo per installare le torri del vento nel mare della Riviera del corallo.

I progetti più imponenti sono stati portati all'attenzione delle commissioni consiliari Ambiente e Urbanistica, convocate in seduta congiunta da Christian Mulas. Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche i tecnici del Comune di Bosa, e i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, sono emersi tutti i dubbi sul percorso dei tre progetti che, nei timori di molti, potrebbero danneggiare le aree protette del parco Porto Conte, creando interferenze con la fauna che nidifica nell'oasi, e deturpare l'ambiente e il paesaggio.

"Sulla transizione energetica nessuno può dirsi contro e credo che la Regione Sardegna, con la presidente Todde, bene ha fatto ad approvare alcuno atti che vanno verso una maggiore chiarezza e tale indirizzo va assecondato anche a livello locale", ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto, ricordando che "non mancando il tempo per effettuare delle osservazioni, è indispensabile coinvolgere la cittadinanza, un approccio che dobbiamo avere in qualsiasi materia al fine di arrivare, con l'espressione del Consiglio comunale, di una determinazione ufficiale che possa valere come osservazione".

Un percorso virtuoso che non parte da oggi. "La commissione Ambiente nel corso di questi ultimi anni si è già occupata di tale tema con anche un mio ordine del giorno e il mio e nostro impegno non mancherà, coinvolgendo anche associazioni e realtà locali, perchè noi non siamo contro l'energie alternative, anzi.

Ma i progetti presentati non possono andare contro il territorio", è stato detto.

Le due commissioni continueranno l'esame dei progetti nelle prossime sedute, analizzando nello specifico la relativa documentazione.



