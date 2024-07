Blitz antidroga nell'Oristanese, quattro in manette

Quattro persone arrestate, oltre 9mila piante e 155 chili di marijuana sequestrati. E' il bilancio dell'operazione antidroga condotta dagli agenti della squadra mobile di Oristano.

Gli accertamenti della polizia sono partiti dal sequestro delle 9mila piante di cannabis scoperte all'interno di 8 serre create vicino al carcere di Massama circa due mesi fa. In quella occasione i poliziotti si erano appostati e avevano individuato le persone coinvolte e il luogo in cui veniva essiccata la droga. Dopo un tentativo di fuga, furono arrestate due persone e recuperati 155 chili di droga essiccata. Gli altri due personaggi coinvolti nella coltivazione sono stati rintracciati nei giorni scorsi e sono stati emesse due ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e una ai domiciliari con braccialetto elettronico. I due arrestati di oggi sono l'autista del furgone che trasportava i 55 chili di marijuana sequestrati due mesi fa e il conducente dell'auto staffetta. Entrambi erano fuggiti durante il blitz che portato al sequestro delle piantagioni in cui finirono in manette - oggi sono ai domiciliari - i due uomini che si prendevano cura delle piante.



