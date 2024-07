Arriva anche in Italia l'IA di Google che avvisa su incendi

Con l'estate che si intensifica e il rischio di incendi boschivi che aumenta, Google ha deciso di ampliare il proprio sistema di monitoraggio dei roghi basato sull'intelligenza artificiale in 17 nuovi paesi. Tra questi c'è l'Italia, per il quale è previsto un nuovo sistema di notifiche che via app avviserà chi si trova nelle vicinanze di un incendio. Ricerca Google e Google Maps forniranno consigli utili su come rimanere al sicuro. La piattaforma usa l'intelligenza artificiale per analizzare una varietà di dati satellitari, identificando e tracciando i confini degli incendi in maniera tempestiva.

Secondo Big G il modello, addestrato su un vasto insieme di immagini satellitari e migliorato anche con i segni lasciati dal fuoco dopo il contenimento degli incendi, è in grado di distinguere con maggiore accuratezza i roghi attivi rispetto ai sistemi tradizionali. Dall'attivazione del servizio quest'estate, Google ha già mappato oltre 20 incendi boschivi nell'Europa meridionale, fornendo informazioni preziose in Spagna, Grecia, Cipro, Portogallo e Kenya. Nella prima settimana di luglio, sono state inviate notifiche a 1,4 milioni di persone. Come spiega Yossi Matias, Vice President & Head di Google Research, gli avvisi, indipendentemente dal luogo dove ci si trova, vengono ricevuti dagli utenti nella lingua usata sul telefono. Questo permette di recepire subito l'informazione e agire di conseguenza.

Inoltre, le notifiche vengono sovrapposte alle indicazioni stradali di Google Maps, così da aiutare i viaggiatori a capire se sono previsti incendi anche sul tragitto. "Secondo alcune stime, negli ultimi 50 anni in Europa le aree a rischio incendi sono raddoppiate - spiega il manager - questo è solo uno dei tanti modi in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale per aiutare le comunità a fronteggiare gli impatti del cambiamento climatico e i pericoli che ne derivano".



