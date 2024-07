Abbanoa chiude bilancio in positivo, 2023 con 1,7 milioni

(di Stefano Ambu) Il bilancio di esercizio del 2023 di Abbanoa chiude con un risultato positivo di oltre 1,7 millioni di euro e un margine operativo per 34,55 milioni di euro. È quanto emerge dal documento finanziario di Abbanoa all'ordine del giorno dell'assemblea de di azionisti (Regione e 342 Comuni soci) convocata per oggi a Cagliari. Il bilancio è stato approvato dal Cda ,L'approvazione del bilancio fa scattare un conto alla rovescia di 45 giorni per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, quindi a metà settembre.

L'esercizio del 2022, pur con un margine operativo positivo di oltre 13,73 milioni di euro, si era chiuso con un risultato negativo di circa 11 milioni di euro. Anche quest'anno - queste le voci nel dettaglio - i costi operativi risultano a livelli inferiori al 2002 (239,06 milioni di euro rispetto ai 260,86 milioni dell'anno zero del Piano d'Ambito a moneta corrente) ed è stato raggiunto un margine operativo di esercizio (sottraendo i costi operativi ai ricavi da vendita) positivo per 34,55 milioni, con una differenza significativa rispetto all'esercizio 2002, quando, con la somma delle precedenti gestioni, il margine operativo di esercizio risultava in perdita per 66,5 milioni di euro.

Abbanoa gestisce 46 grandi acquedotti lunghi complessivamente 4.300 chilometri, 7.700 chilometri di reti idriche urbane, 360 impianti di depurazione fognaria, 6.600 chilometri di reti fognarie, 1.800 impianti di sollevamento e 46 potabilizzatori.

Sul fronte degli investimenti sono state indette 97 gare per quasi 223 milioni di euro e aggiudicate 89 per un valore complessivo di 199 milioni di euro: di queste, in gran parte sono state assegnate a imprese sarde in forma singola oppure in raggruppamenti temporanei d'imprese o di professionisti. La crescita più evidente è stata soprattutto nelle gare per lavori e in particolare quelle dedicate all'efficientamento delle reti idriche: sono state indette 26 procedure legate ai Fondi di Sviluppo e Coesione "FSC" e aggiudicate 24 nei primi sei mesi dell'anno. Un impatto rilevante ha avuto anche la gara da 42 milioni di euro finanziata con i fondi PNRR. Sempre con i fondi del PNRR sono state aggiudicate tre gare per circa 35milioni di euro destinati al sistema fognario e depurativo. L'attività di efficientamento e lotta alle perdite idriche svolta da Abbanoa ha già consentito negli ultimi anni di ridurre sempre più la quantità d'acqua prelevata, trattata e distribuita in rete: dai 272 milioni di metri cubi immessi in rete nel 2013 si è passati ad appena 223 milioni di metri cubi nel 2023 con una diminuzione di ben 49 milioni di metri cubi in dieci anni.

Nel 2023 risultano attive 739.058 utenze: più 10mila soprattutto con l'acquisizione del servizio nel Comune di Capoterra. Le fatture emesse in un anno sono state oltre 2 milioni 273mila con un importo medio di 162 euro. Il fatturato è stato di 374,8 milioni di euro, Calano i reclami, passati da 32mila nel 2010 ad appena 21mila nel 2023 (pari a circa l'uno per cento delle fatture emesse).



