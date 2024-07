A Oristano i campionati italiani assoluti di beach tennis

Oristano capitale del beach tennis italiano per una settimana. Centocinquanta atleti provenienti da tutta Italia dal 31 luglio al 4 agosto all'Eolo Beach Sports di Torregrande per i campionati nazionali assoluti.

Mentre dal 5 al 7 agosto si disputeranno le finali di serie A e B dei campionati italiani a squadre.

In campo i big della disciplina: tra gli uomini Marco Garavini, Giacomo Gabellini e Luca Brasini, i neo campioni italiani U18 Edoardo Zapparata e Edoardo Paganelli mentre tra le donne Veronica Casadei, Nicole Nobile, Sofia Cimatti, Veronica Giusti, Maddalena Cini e Giulia Renzi. Gli assoluti possono contare su un montepremi che ammonta a 12 mila euro. A portarsi a casa il bottino saranno i vincitori e le vincitrici del singolare, del doppio e del doppio misto. Le finali sono in calendario per il pomeriggio del 4 agosto. A seguire la diretta dell'evento sarà Super Tennix, web tv della FITP.

Eolo Beach Sports avrà l'onore di ospitare anche le finali di A e B dei campionati nazionali a squadre, in programma dal 5 al 7 agosto. Proprio Eolo Beach Tennis è stata ripescata in Serie A e avrà modo di competere per la prima volta in casa. "Avere - spiega Diego Fratini, organizzatore - l'opportunità di proporre, ed organizzare, un evento di tale importanza è ovviamente motivo di orgoglio per l'associazione, consapevoli che l'intero movimento beach tennistico sardo merita la possibilità di ospitare manifestazioni di alto livello, confrontandosi con altre realtà sia dal punto di visto competitivo che organizzativo. Per quanto riguarda il campionato a Squadre siamo davvero felici di essere stati ripescati in Serie A. Sappiamo di essere tra le squadre meno attrezzate tra le partecipanti, ma cercheremo di fare il massimo per evitare di tornare in B.

Abbiamo una squadra giovanissima, composta principalmente da giocatori provenienti dal nostro settore giovanile, che saprà dare sicuramente il massimo con il vantaggio di giocare in casa"



