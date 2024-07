4 Canadair e 5 elicotteri su fiamme Nuorese, 4 ovili evacuati

Ha continuato a bruciare per tutta la notte l'incendio che ieri, attorno alle 18, è divampato tra i territori di Benetutti, Orotelli, Orani, Orune e Nuoro, divorando centinaia di ettari. Dalle prime luci dell'alba sul posto stanno operando quattro Candair, due Super Puma e tre elicotteri della flotta regionale, per cercare di spegnere le fiamme che si estendono per 7 km. A terra oltre al Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e i Barracelli 36 uomini dei Vigili del Fuoco con 14 mezzi al seguito. Sono 8 le persone che sono state evacuate da 4 ovili minacciati dalle fiamme. Sul posto anche la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Principalmente l'incendio si è esteso verso i territori in località "s'inforcau" e verso la zona Industriale di Prato Sardo, alle porte di Nuoro dove l'incendio si è avvicinato in prossimità di diverse aziende agricole e ovili e a tratti ha minacciato la zona industriale. Il Corpo Forestale, che sta coordinando tutte le operazioni di spegnimento dalle prime ore, attende la bonifica per redigere una stima degli ettari andati in fumo (si parla di 150 ha, per il momento ma il dato è da confermare) e dei danni ai boschi e alle aziende



