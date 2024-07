Lirico: tre serate nel segno del romanticismo a Cagliari

Celebri pagine di musica sinfonica e corale nel segno del romanticismo. Sono al centro del nuovo e quinto appuntamento estivo proposto daldel teatro Lirico di Cagliari, al Parco della musica. Dopo il concerto saltato sul sagrato della chiesa di Bonaria "per motivi di ordine tecnico", il cartellone estivo diffuso tra luoghi identitari e scenari di grande bellezza, prosegue giovedì 1 agosto, venerdì 2 e sabato 3 alle 21.

Tre serate, interamente dedicate a celebri pagine di musica sinfonica e corale d'autore, nell'interpretazione dell'Orchestra e del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretti da Dmitri Jurowski (classe 1979). Il discendente più giovane della celebre famiglia di musicisti russi ritorna a Cagliari dopo il suo debutto, il 28-29 ottobre 2021, in occasione del concerto straordinario per la riapertura del Teatro Lirico al pubblico dopo la pandemia. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma musicale delle serate prevede: Le Ebridi "La grotta di Fingal", Ouverture in si minore op. 26 di Felix Mendelssohn-Bartholdy; Le rovine di Atene op. 113: Marcia e Coro e Meeresstille und glückliche Fahrt op. 112 di Ludwig van Beethoven; Siegfried-Idyll in Mi maggiore, WWV 103 di Richard Wagner; Danze ungheresi nn. 1-5-6 di Johannes Brahms. Lo spettacolo ha una durata complessiva di circa un'ora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA