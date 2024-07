Lirico: concerto saltato, la Rsu chiede chiarimenti

Sul duplice concerto lirico sinfonico sul sagrato della chiesa di Bonaria, a Cagliari, annullato all'ultimo momento, si fa sentire la Rsu del teatro Lirico di Cagliari. Con una lettera chiede chiarimenti al sovrintendente Nicola Colabianchi e al presidente del consiglio di indirizzo Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. Erano le 21,10 di venerdì 26 luglio quando, mentre il pubblico attendeva di ascoltare coro e orchestra diretti da Marco Boemi, il sovrintendente ha dovuto comunicare l'improvviso stop perché la commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo non aveva dato l'autorizzazione, "per alcune irregolarità riscontrate nella documentazione", come dichiarato dallo stesso Colabianchi dal palco.

Per analoghe ragioni sarebbe saltato anche il concerto di sabato 27. "Un evento senza precedenti nella storia del nostro Teatro", si legge nel documento firmato da Cristiano Barrovecchio, coordinatore della Rsu e dove si esprime "sconcerto e seria preoccupazione per quanto accaduto e si chiede che vengano subito acclarate eventuali responsabilità".

"La Fondazione - si legge - è stata esposta ad un grave danno di immagine ed economico. La Rsu rimane in attesa di una risposta chiara a tutela di tutti i lavoratori della Fondazione e del suo pubblico".



