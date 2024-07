Dopo 20 anni in Sardegna si riprende a seminare la barbabietola

Dopo 20 anni riprende in Sardegna la coltivazione di barbabietola da zucchero. Una sperimentazione che prende avvio nell'Oristanese a Cabras, poi Arborea e Uras.

In futuro, nei prossimi anni si vorrebbe portare la produzione nella zona di Villasor e nella Nurra.

Il progetto è quello del Kilometro Bianco e prevede la produzione di barbabietola, per poi produrre zucchero, melassa e mangimi per il settore zootecnico. Gli scarti, invece, serviranno a produrre biometano per aiutare la transizione energetica nell'Isola. L'idea, infatti, è quella di Previsto anche realizzare uno zuccherificio, un mangimificio e una centrale a biometano in un'ottica di economia circolare .

Attualmente il primo passo prevede di arrivare a 15 ettari con 15 aziende coinvolte. Previste due semine, quella estiva, dopo la semina di quest'anno, e quella autunnale per una produzione tra le 65 e le 80 tonnellate per ettaro.

Il responsabile della sperimentazione è Mariano Carta in collaborazione con i tecnici Andrea Barbetta e Massimo Zaghi.





