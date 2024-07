Donna uccisa, attesa per l'autopsia sui resti di Francesca

Sarà eseguita oggi l'autopsia sui resti di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il 10 maggio scorso, il cui corpo è stato trovato all'interno di un borsone abbandonato nelle campagne a ridosso della vecchia "Orientale Sarda", tra Sinnai e San Vito. Secondo l'accusa sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Questa mattina il pm che coordina l'inchiesta sul delitto, Marco Cocco, affiderà l'incarico a una antropologa forense che parteciperà agli accertamenti. Poco dopo il medico legale, Roberto Demontis, inizierà l'analisi necroscopica. L'autopsia sarà fondamentale per capire come e quando la 42enne è stata uccisa, se - come sembra - sia stata assassinata in casa e poi il corpo è stato abbandonato nelle campagne vicino al ponte romano sulla vecchia statale 125.

I risultati dell'autopsia si affiancheranno a quelli ottenuti dalla Tac eseguita la settimana scorsa e alle analisi effettuate dal Ris.

Igor Sollai, a fronte degli elementi recuperati dagli specialisti dell'Arma sia in casa che a bordo dell'auto in uso alla 42enne, continua a professarsi innocente. Giovedì il pm nominerà anche un entomologo per ulteriori accertamenti.



