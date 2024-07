Carceri: ispettore aggredito con un pugno da detenuto a Uta

Nuovo episodio di violenza nel carcere di Uta, dove un ispettore è stato aggredito con un pugno al volto da un detenuto.

Il fatto è accaduto - denuncia la UilPa - durante l'udienza richiesta dallo stesso detenuto per trovare delle soluzioni alle problematiche che aveva prospettato agli agenti addetti al controllo della sezione.

"Il gesto del detenuto - afferma il segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu - è stato improvviso ed è stato impossibile per l'ispettore intuirlo perché il detenuto sembrava visibilmente tranquillo. E' stato provvidenziale l'intervento di un agente che è riuscito a fatica a bloccare l'aggressore prima che potesse continuare ad infierire. Entrambi i poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche e sono stati loro prognosticati cinque giorni di cure, ma stoicamente sono rimasti in servizio per concludere il turno".

"Ormai le aggressioni a danno dei poliziotti sono una costante, soprattutto nel carcere di Uta - denuncia Cireddu -.

Dopo pochissimi giorni dall'aggressione a danno del vice direttore dell'Istituto, commentiamo quella avvenuta nei confronti di un ispettore, noto per la sua costante presenza in sezione per risolvere le problematiche dei detenuti e per sostenere gli agenti nel loro lavoro. Questo gesto va quindi condannato ancora con più forza perché a subirlo in maniera vigliacca è stato un punto di riferimento costante per chiunque.

E' vergognoso che gli Istituti penitenziari siano diventati ormai un luogo di violenza in cui i rappresentanti dello stato faticano a far rispettare le regole e le leggi, perché proprio lo stato e l'Istituzione penitenziaria sembrano aver abbandonato i propri poliziotti. Un'amministrazione che riesce a disattendere anche le stesse circolari che emana non può essere più ritenuta credibile, conclude Cireddu.



