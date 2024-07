Auto fuori strada a Monastir, ferite madre e figlia di 16anni

Una donna di 45 anni e la figlia di 16 sono state trasportate all'ospedale Brotzu in codice rosso: la loro auto è finita fuori strada e sono rimaste ferite.

L'incidente è avvenuto durante la notte lungo la statale 466 a Monastir.

Il Fiat Doblò condotto dalla 45enne, per cause non accertate è finito fuori strada andando a sbattere contro delle piante.

Sul posto sono subito arrivati e vigili del fuoco e il 118 che ha trasportato le due ferite al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice rosso per dinamica. I carabinieri si sono occupati dei rilievi. Il Fiat Doblò è stato sequestrato a causa di alcune irregolarità.



