Padel: Spagna troppo forte, azzurre sconfitte in finale Europei

Azzurre sconfitte in finale sul campo centrale del Tennis club Cagliari: la Spagna si conferma numero uno ai campionati europei di padel.

Non c'è stata storia: le iberiche, favoritissime alla vigilia, hanno battuto le ragazze di Marcela Ferrari in due partite.

Che aria tirasse si è capito subito dal primo match. Il tandem Alonso De Villa-Ustero Prieto ha imposto subito alla gara il suo gioco e il suo ritmo e il primo set è stato devastante per Orsi e Stellato: le azzurre hanno chiuso a zero.

Netta superiorità anche nella seconda frazione: le due italiane hanno raccolto giusto un game. Ed è finita 6-0, 6-1.

Ci hanno creduto e, a un certo punto, hanno anche sperato le due azzurre Marchetti e Pappacena. Qualche rimpianto per un possibile 4 pari che, chissà, avrebbe potuto fare girare la partita in maniera diversa. Ma Castello Lopez e Ortega Gallego hanno meritato la vittoria: 6-3, 6-3. Al punto decisivo è scattata la festa: la Spagna ha confermato il titolo del 2021.

Nelle 12 edizioni finora disputate, le iberiche sono state campionesse europee ben nove volte. E a Cagliari è arrivato il decimo titolo.

Alle 18 possibile rivincita azzurra: sarà ancora Italia-Spagna per il titolo europeo. Ma questa volta in campo scenderanno le nazionali maschili.



