Padel: Italia ko, anche gli Europei maschili alla Spagna

L'Italia del padel sconfitta anche nella finale maschile per il titolo europeo: la Spagna bissa il successo di stamattina nel femminile e va via dal Tennis club Cagliari con due primi posti che confermano la leadership continentale degli iberici. Per la Spagna è l'undicesimo titolo europeo in tredici edizioni. Gli azzurri hanno perso la prima partita in due set, ma il tandem Patiniotis-Dominguez ha messo un po' di paura agli avversari portandosi anche sul 5-4. Si è però fermato lì: Arroyo e Ruiz hanno vinto la prima frazione 7-5. Gli azzurri hanno combattuto anche nel secondo set cercando di rimanere incollati il più possibile ai più quotati avversari.

Ma alla fine è stata la Spagna a conquistare parziale (6-4) e prima partita. Nel secondo match ad andare ko è stato il tandem Graziotti-Sinicropi. Questa volta una sfida senza speranza e senza storia: 0-6, 2-6 contro gli scatenati Cardona e Gonzalez.





